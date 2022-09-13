У Росії назвали «ескалацією» гарантії безпеки для України та пригрозили країнам НАТО

У Росії назвали «ескалацією» опубліковані Офісом президента України рекомендації щодо гарантій безпеки. Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький, пише ТАРС.



«Усі його пункти спрямовані лише на подальшу ескалацію, а не на вирішення поточної ситуації. По суті пропонується задокументувати просування військової інфраструктури країн Заходу до російських кордонів, накачування західними озброєннями», - сказав він.



Слуцький назвав проект документа – «залученням країн НАТО та їхніх союзників до війни в Україні».



«Проект проти Росії, проти ядерної держави. Сподіваюся, всі західні партнери Києва добре усвідомлюють, чим їм пропонується підписатися», - додав він.



Крім того, Слуцького також обурив пункт, який «не скасовує вступу України до НАТО».



У свою чергу заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдведєв назвав документ «прологом до Третьої світової» і вдався до загроз ядерною зброєю.



Сьогодні в Україні презентували Київський договір безпеки, який містить рекомендації щодо міжнародних гарантій безпеки для України. Зокрема, він передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації всіх збитків.