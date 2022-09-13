Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Гарантии безопасности для Украины. Офис президента презентовал рекомендации к договору

13 сентября 2022, 14:41

Гарантии безопасности для Украины. Офис президента презентовал рекомендации к договору

В Киеве руководитель Офиса президента Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали проект по гарантиям безопасности Украины. Об этом пишет УНИАН.

В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора о безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину с государствами-гарантами.

Рекомендации предусматривают многоуровневый подход к гарантиям. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционным механизмов.

Предложенные рекомендации предусматривают несколько пунктов.

Один из них заключается в том, что самой сильной гарантией безопасности для Украины является ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Кроме того, в документе отмечается, что гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными.

Они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной.

Также отмечается, что гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием «Киевский договор безопасности».

Соответствующий договор объединит основную группу стран-союзников и Украину.

Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера для предотвращения новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, структура Киевского договора безопасности предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, такие как Соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и тому подобное.

«Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в украинской Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина стремится к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне», – рассказали в ОП.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина немедленно начинает работу с рекомендациями к договору относительно гарантий безопасности для Украины, не ожидая окончания войны.

Еще по теме

Прочее
Киевский договор безопасности

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:21
В районе аэродрома оккупированного Мариуполя взрывы — Федоров
15:16
Жилой район в Лисичанске попал под обстрел, в «ЛНР» говорят о восьми погибших
13:28
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки в ходе обстрела
11:16
«ДНР» заявила о погибшем и пяти раненых от обстрелов за сутки
08:39
На Донбассе авиацией ВСУ уничтожены две позиции ЗРК оккупантов — Гайдай
23:55
Украинские военные освобождают Святогорск — главное за день ►
23:26
Пушилин не признал, что Святогорск перешел под контроль ВСУ, но заметил там поляков
23:24
РФ перебрасывает эшелоны военной техники в Крым ►
20:16
Контратака застала врасплох: Причины отступления России ►
18:40
В Донецке нет газа и бензина, потому что все скупили на выходных – Пушилин
15:56
ВСУ зашли в Святогорск. В городе вывешен украинский флаг
14:32
Российские оккупанты раздают мариупольцам заплесневелый хлеб — горсовет
13:17
В подконтрольных «ДНР» городах — дефицит топлива на заправках
12:18
В России заявили, что инсценировали убийство коллаборантов из Новой Каховки
09:37
«ДНР» заявила о четырех погибших от обстрелов за сутки
все новости
15:52
Будут ли проводить фильтрацию на деоккупированной части Донетчины, рассказал Кириленко
15:49
В Минобразования рассказали о поступлении тех, кто живет на оккупированных территориях
15:32
В Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ —Минобороны Украины
15:25
В Минреинтеграции рассказали о восстановлении связи на деоккупированных территориях
15:21
В районе аэродрома оккупированного Мариуполя взрывы — Федоров
15:16
Жилой район в Лисичанске попал под обстрел, в «ЛНР» говорят о восьми погибших
14:43
В колонии Еленовки оккупанты улучшили условия для украинских военнопленных — ГУР МОУ
14:41
Гарантии безопасности для Украины. Офис президента презентовал рекомендации к договору
14:10
СМИ: США и союзники обсуждают возможность передачи Украине самолетов и ПВО
13:51
Разоблачены трое краматорчан, которые отправляли оккупантам данные о ВСУ
13:28
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки в ходе обстрела
13:08
В ОП рассказали, что может привести к политической дестабилизации РФ
12:39
Российские войска полностью вышли из Кременной Луганской области — Гайдай
11:58
Полицейские за сутки зафиксировали 21 удар по территории Донецкой области
11:24
Отступая армия РФ оставила сотни единиц техники и тонны боеприпасов — Die Welt
все новости
ВИДЕО
Украинские военные зачистили Святогорск
13 сентября, 10:56
Украинские военные освобождают Святогорск — главное за день ►
12 сентября, 23:55
РФ перебрасывает эшелоны военной техники в Крым ►
12 сентября, 23:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты