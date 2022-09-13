Гарантии безопасности для Украины. Офис президента презентовал рекомендации к договору

В Киеве руководитель Офиса президента Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали проект по гарантиям безопасности Украины. Об этом пишет УНИАН.



В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора о безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину с государствами-гарантами.



Рекомендации предусматривают многоуровневый подход к гарантиям. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционным механизмов.



Предложенные рекомендации предусматривают несколько пунктов.



Один из них заключается в том, что самой сильной гарантией безопасности для Украины является ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН.



Кроме того, в документе отмечается, что гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными.



Они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной.



Также отмечается, что гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием «Киевский договор безопасности».



Соответствующий договор объединит основную группу стран-союзников и Украину.



Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера для предотвращения новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.



Кроме того, структура Киевского договора безопасности предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, такие как Соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и тому подобное.



«Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в украинской Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина стремится к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне», – рассказали в ОП.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина немедленно начинает работу с рекомендациями к договору относительно гарантий безопасности для Украины, не ожидая окончания войны.