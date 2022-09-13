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«Сальдо не был в коме, он проворовался»: РосСМИ о «главе» Херсонщины

13 сентября 2022, 23:20

«Сальдо не был в коме, он проворовался»: РосСМИ о «главе» Херсонщины

Назначенный российскими оккупантами глава «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо не вернется к «руководству» регионом. Его посчитали «профнепригодным» из-за воровства. Об этом со ссылкой на собеседника в российских властях, знакомого с ситуацией, сообщил российский Telegram-канал «Можем объяснить».

Отмечается, что Сальдо не был отравлен.

«Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически отрешен от должности главы администрации Херсонской области», — говорится в сообщении.

Якобы причина в том, что официально обвинение Сальдо предъявить не могут — деньги в Херсон поступают из Москвы наличными.

Преемником Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная замглавы оккупационной «администрации».

«Накануне Сальдо снял первое видео после предполагаемого отравления. Он заявил, что долгое время не появлялся на публике, потому что находился на попечении врачей. При этом окружающая Сальдо обстановка была совершенно не похожа на больничную палату», — подчеркнули в Telegram-канале.

Напомним, глава оккупационной «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо ранее был госпитализирован — у него диагностировали отравление, утверждали российские СМИ. Также сообщалось, что Сальдо находится в стабильно тяжелом состоянии, но его уже сняли с аппарата ИВЛ.

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