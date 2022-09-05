В Херсоне отложили проведение незаконного «референдума»

В оккупированном Херсоне решили отложить проведение так называемого «референдума». Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в эфире российских СМИ, что в городе «взяли паузу» относительно псевдореферендума по присоединению Херсонской области к России.



«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, пока мы сделаем паузу», - заявил он, не уточнив, о каких событиях идет речь.



Как сообщалось, Вооруженные силы Украины проводят локальные контрнаступательные операции в Херсонской области. Украинские военные освободили поселок Высокополье на Херсонщине.



Кроме этого, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее был госпитализирован – у него диагностировали отравление. Сейчас он в коме, утверждают российские СМИ.



Стремоусов добавил, что «Херсон навсегда русский», и в городе достаточно сторонников страны-агрессора.