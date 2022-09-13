«Сальдо не був у комі, він крав»: РосЗМІ про «очільника» Херсонщини

13 вересня 2022, 23:20

«Сальдо не був у комі, він крав»: РосЗМІ про «очільника» Херсонщини

Призначений російськими окупантами очільник «адміністрації» Херсонської області Володимир Сальдо не повернеться до керівництва» регіоном. Його вважають «профнепридатним» через крадіжки. Про це з посиланням на співрозмовника у російській владі, знайомого із ситуацією, повідомив російський Telegram-канал «Можем объяснить».

Зазначається, що Сальдо не був отруєний.

«Сальдо не був у комі, це прикриття. Він крав, після чого був фактично звільнений з посади голови адміністрації Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Начебто причина в тому, що офіційно звинувачення Сальдо пред'явити не можуть — гроші в Херсон надходять із Москви готівкою.

Наступником Сальдо розглядається Катерина Губарєва, призначена заступницею очільника окупаційної «адміністрації».

«Напередодні Сальдо зняв перше відео після ймовірного отруєння. Він заявив, що довгий час не з'являвся на публіці, тому що перебував під опікою лікарів. При цьому обставини навколо Сальдо були зовсім не схожі на лікарняну палату», — наголосили у Telegram-каналі.

Нагадаємо, очільника окупаційної «адміністрації» Херсонської області Володимира Сальдо раніше було госпіталізовано — у нього діагностували отруєння, стверджували російські ЗМІ. Також повідомлялося, що Сальдо перебуває у стабільно тяжкому стані, але його вже зняли з апарату ШВЛ.

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