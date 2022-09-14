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Трижды за ночь войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

14 сентября 2022, 09:16

Трижды за ночь войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Российские войска обстрелял Никопольский район Днепропетровской области трижды за ночь. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, армия РФ ударила по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии, выпустив 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.

Валентин Резниченко рассказал, что Никополь был атакован оккупантами дважды за ночь. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач, без света осталось около 3 000 семей.

В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за обстрелов оккупантов накануне вечером, как рассказали в Днепропетровской ОВА, продолжаются восстановительные работы.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли пять мирных жителей. 

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