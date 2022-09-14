Тричі за ніч війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області тричі за ніч. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його інформацією, армія РФ вдарила по Нікопольській та Марганецькій громадах із важкої артилерії, випустивши 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Валентин Резніченко розповів, що Нікополь був атакований окупантами двічі за ніч. У місті пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів та ліній електропередач, без світла залишилося близько 3000 сімей.



У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які залишилися без води через обстріл окупантів напередодні ввечері, як розповіли у Дніпропетровській ОВА, тривають відновлювальні роботи.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули п'ять мирних жителів.