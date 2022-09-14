В Бахмуте погибли пять человек, еще 12 ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, пять человек погибли в Бахмуте. Еще 16 человек ранены: 12 — в Бахмуте, по одному — в Торецке, Авдеевке, Курдюмовке, Кодеме.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 844 мирных жителя. 2105 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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