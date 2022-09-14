ЕС предоставит 100 млн евро на восстановление украинских школ

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 100 млн евро на поддержку украинских школ и свой визит в Киев. Об этом она сообщила, выступая в Европарламенте в Страсбурге, передает «Интерфакс-Украина».



«Российские удары повредили или разрушили более 70 школ. Полмиллиона украинских детей начали учебный год в Европейском Союзе. Но у многих других в Украине просто нет классной комнаты, в которую они могли бы пойти. Поэтому сегодня я объявляю, что мы будем работать с первой леди, чтобы поддержать восстановление поврежденных украинских школ», - сказала президентка Еврокомиссии.



Она напомнила, что на данный момент Team Europe предоставила финансовую помощь на сумму более 19 миллиардов евро, не считая военной поддержки.



Фон дер Ляйен заявила о намерении расширить торговлю с Украиной в энергетическом секторе.



«В марте мы успешно подключили Украину к нашей электросети. Изначально это было запланировано на 2024 год, но мы его сделали за две недели, и сегодня Украина экспортирует нам электроэнергию. Я хочу значительно расширить эту взаимовыгодную торговлю», - сказала она.



Она также напомнила, что ЕС уже приостановил импортные пошлины на украинский экспорт, и вскоре Украина будет введена в европейскую зону свободного роуминга.