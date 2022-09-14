ЄС надасть 100 мільйонів євро на відновлення українських шкіл

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала 100 млн євро на підтримку українських шкіл та свій візит до Києва. Про це вона повідомила, виступаючи у Європарламенті у Страсбурзі, передає «Інтерфакс-Україна».



«Російські удари пошкодили чи зруйнували понад 70 шкіл. Півмільйона українських дітей розпочали навчальний рік у Європейському Союзі. Але багато інших в Україні просто не мають класної кімнати, до якої вони могли б піти. Тому сьогодні я оголошую, що ми працюватимемо з першої леді, щоби підтримати відновлення пошкоджених українських шкіл», - сказала президентка Єврокомісії.



Вона нагадала, що на даний момент Team Europe надала фінансову допомогу на суму понад 19 мільярдів євро, за винятком військової підтримки.



Фон дер Ляйєн заявила про намір розширити торгівлю з Україною в енергетичному секторі.



«У березні ми успішно підключили Україну до нашої електромережі. Спочатку це було заплановано на 2024 рік, але ми його зробили за два тижні і сьогодні Україна експортує нам електроенергію. Я хочу значно розширити цю взаємовигідну торгівлю», - сказала вона.



Вона також нагадала, що ЄС вже призупинив імпортне мито на український експорт, і незабаром Україна буде введена до європейської зони вільного роумінгу.