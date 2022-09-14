«ДНР» заявила о захвате двух сел между Горловкой и Бахмутом

Российские силы захватили два села в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом заявил так называемый «штаб теробороны ДНР».



Сообщается, что захвачены Николаевка и Николаевка Вторая.



По информации репортера Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрея Руденко, Николаевку Вторую на трассе на Бахмут атаковали и захватили «вагнеровцы».



Отметим, что оба села находятся в Светлодарской громаде, их население согласно переписи 2001 года не превышало 25 человек.

В утренней сводке Генерального штаба Украины указано, что эти населенные пункты попали под обстрел.



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