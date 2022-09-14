«ДНР» заявила про захоплення двох сіл між Горлівкою та Бахмутом

Російські сили захопили два села у Бахмутському районі Донецької області. Про це заявив так званий «штаб тероборони ДНР».



Повідомляється, що захоплено Миколаївку та Миколаївку Другу.



За інформацією репортера Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрія Руденка, Миколаївку Другу на трасі на Бахмут атакували та захопили «вагнерівці».



Зазначимо, що обидва села знаходяться у Світлодарській громаді, їхнє населення згідно з переписом 2001 року не перевищувало 25 осіб.

У ранковому зведенні Генерального штабу України зазначено, що ці населені пункти потрапили під обстріл.



Дивіться також:



