В Мариуполе огнем оккупантов поврежден мурал «Переселенец»

От огня захватчиков в оккупированном Мариуполе пострадал мурал «Переселенец». Об этом сообщил Мариупольский городской совет.



«Уничтожение культуры… Мурал создан на стене одной из четырехэтажек на проспекте в рамках фестиваля "З країни в Україну". Его нарисовал днепровский граффити-художник Валерий Лагутенко в 2016 году. Работу художник посвятил вынужденным переселенцам, для которых Мариуполь стал вторым домом. После 2014 года город принял 100 тысяч человек, вынужденных переехать. Для них сделали комфортабельные общежития и дарили ключи от квартир», — сообщили в Мариупольском горсовете.



Там добавили, что сегодня уже тысячи мариупольцев сами стали переселенцами. И теперь их поддерживают в различных украинских городах.

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