У Маріуполі вогнем окупантів пошкоджено мурал «Переселенець»

Від вогню загарбників в окупованому Маріуполі постраждав мурал «Переселенець». Про це повідомила Маріупольська міська рада.



«Знищення культури… Мурал створено на стіні однієї з чотирьохповерхівок на проспекті у межах фестивалю "З країни в Україну". Його намалював дніпровський графіті-художник Валерій Лагутенко у 2016 році. Роботу художник присвятив вимушеним переселенцям, для яких Маріуполь став другою домівкою. Після 2014 року місто прийняло 100 тисяч людей, змушених переїхати. Для них зробили комфортабельні гуртожитки та дарували ключі від квартир», — повідомили у Маріупольській міськраді.



Там додали, що сьогодні вже тисячі маріупольців стали переселенцями. І тепер їх підтримують у різних українських містах.

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