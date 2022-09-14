За 1,5 месяца 3,1 млн тонн агропродукции экспортировано из портов Украины

За полтора месяца действия «зернового коридора» через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 миллиона тонн агропродукции. Об этом сообщили в правительстве Украины



Отмечается, что всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.



Сегодня же, 14 сентября, как сообщили в Мининфраструктуры Украины, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов с 153 тысячами тонн продовольствия. Корабли направляются в страны Азии и Европы.

Ранее 7 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что вывоз зерна из украинских портов стоит ограничить.