Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Путин угрожает не продлить «зерновое соглашение»

07 сентября 2022, 11:34

Путин угрожает не продлить «зерновое соглашение»

Российский президент Владимир Путин заявил, что вывоз зерна из украинских портов стоит ограничить. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.

По его мнению, по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего два корабля.

«И может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другой продовольствия. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом», - резюмировал Путин.

В тоже время, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник, Турция не получала от РФ обращений по поводу возможности отказа от продления «зернового соглашения».

Еще по теме

Прочее
экспорт зерна
Люди
Владимир Путин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:21
«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек
09:24
В Луганской ОВА рассказали, сколько школьников осталось в Северодонецке
09:01
«ДНР» заявила о гибели девочки-подростка в Донецке
00:10
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
22:51
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
22:24
Взрывная ампутация ног: Оккупанты заявили, что «комендант» Бердянска выжил
20:27
«Комендант» Бердянска после взрыва скончался в больнице
19:55
В оккупированном Енакиево заявили, что запустили полный цикл на метзаводе
18:14
Военнопленные находятся в смертельной опасности — заявление родственников
17:34
Прошло 40 дней: Точное количество погибших в колонии в Еленовке — неизвестно
15:43
В Бердянске взорвалась машина «коменданта» города
15:05
Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене
14:44
Мощный взрыв в оккупированном войсками РФ Энергодаре, город обесточен — мэр
13:34
В «ДНР» заявили о ранении жителя Донецка и повреждении трех домов
12:27
В Кремле рассказали, когда Путин посетит Донбасс
все новости
11:48
Путин о войне в Украине: РФ «ничего не начинала» и «ничего не потеряла»
11:34
Путин угрожает не продлить «зерновое соглашение»
11:21
«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек
11:17
Полицейские зафиксировали 17 обстрелов Донецкой области за сутки
10:47
ВСУ успешно отразили ряд атак на Донетчине
10:46
Закарпатцам выплатят 4 тысячи гривен единоразово за бесплатное размещение переселенцев
10:17
Краматорск, Славянск, Константиновка: Кириленко рассказал о последствиях обстрелов
10:06
Российские войска ракетами обстреляли больницу в Краматорске
09:39
Контратака ВСУ в районе Балаклеи: ISW обновил карту фронта
09:35
Часть Энергодара после повреждения подстанции «Луч» – без электричества
09:24
В Луганской ОВА рассказали, сколько школьников осталось в Северодонецке
09:13
Обстрелы Харьковской области: Ранены четыре человека
09:01
«ДНР» заявила о гибели девочки-подростка в Донецке
08:45
Армия РФ ночью обстреляла Днепропетровскую область «Градами», минометами, артиллерией
08:40
На Донетчине из-за обстрелов погибли трое людей, еще двое ранены
все новости
ВИДЕО
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
07 сентября, 00:10
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
06 сентября, 22:51
В Балаклее уничтожен склад боеприпасов: Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ
06 сентября, 20:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты