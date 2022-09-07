Путин угрожает не продлить «зерновое соглашение»

Российский президент Владимир Путин заявил, что вывоз зерна из украинских портов стоит ограничить. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.



Путин утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.



По его мнению, по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего два корабля.



«И может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другой продовольствия. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом», - резюмировал Путин.



В тоже время, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник, Турция не получала от РФ обращений по поводу возможности отказа от продления «зернового соглашения».