За півтора місяця 3,1 мільйона тонн агропродукції експортовано з портів України

За півтора місяці дії «зернового коридору» через порти Великої Одеси експортовано 3,1 мільйона тонн агропродукції. Про це повідомили в уряді України.



Зазначається, що всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.



Сьогодні ж, 14 вересня, як повідомили в Мінінфраструктурі України, у рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 5 суден із 153 тисячами тонн продовольства. Кораблі прямують до країн Азії та Європи.

Раніше 7 вересня російський президент Володимир Путін заявив, що вивезення зерна з українських портів варто обмежити.