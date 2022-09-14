Штрафи та арешти за українські пісні: Окупанти у Криму «судили» учасників та організаторів весілля

Бахчисарайський районний «суд» в окупованому Криму вирішив застосувати адміністративні арешти та штрафи до організаторів та учасників весілля за українські пісні. Про це повідомляє пресслужба суду.



«Суд притягнув до адміністративної відповідальності організаторів та учасників весілля за відтворення бойової пісні українських націоналістів. Особам, притягнутим до адміністративної відповідальності, призначено різні види покарання у вигляді штрафів у розмірі 50 тисяч рублів, а також від п'яти до 15 діб адміністративного арешту», — йдеться у повідомленні.



Згідно з матеріалами «справи», весілля проходило у банкетній залі в Бахчисараї 10 вересня. Під час його проведення «сталося публічне демонстрування української пісні, яка, згідно з висновком фахівця, є атрибутикою (бойовою піснею), яку використовує організація українських націоналістів».



«На цьому ж заході було здійснено публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації, а саме відтворено музичну композицію українською мовою "Червона калина"», у тексті якої містяться слова: "звільняти братів-українців з московських кайдан», — заявили в «суді».



Загалом вирішено притягнути шістьох «порушників».

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