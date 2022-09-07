«Просим ехать в Тюмень, Саранск, Иркутск»: Ташева обратилась к гражданам РФ в Крыму

Российские граждане, незаконно прибывшие на территорию Украины, должны покинуть оккупированный Крым. Об этом во время брифинга сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.



«Отдельно обращаемся к российским гражданам, которые незаконно приехали в Украину и находились в оккупированном Крыму. Всех, кто незаконно приехал на нашу территорию, просим уже сейчас ехать к себе домой: в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда там вы понаехали. Поезжайте, даже если очень не хочется», — отметила Ташева.



Вместе с тем, по ее словам, для украинцев, ожидающих ВСУ в Крыму, разработаны рекомендации, как действовать, чтобы обезопасить себя.



«Украина ведет конвенционную войну. Наши Вооруженные силы не будут обстреливать гражданские объекты. Но просим вас переместиться от военных объектов как можно дальше», — подчеркнула Ташева.



Ранее Ташева сообщила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские силы осуществили 750 запусков ракет с территории оккупированного Крыма.