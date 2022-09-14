В правительстве озвучили прогноз относительно дефицита бюджета на 2023 год

Дефицит государственного бюджета в 2023 году составит около $38 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.



Покрывать дефицит бюджета в следующем году планируется за счет помощи США, ЕС и МВФ и с помощью военных облигаций.



«Это два источника, кроме налоговых поступлений, которые мы видим в следующем году», – сказал он, добавив, что ежемесячно Украина рассчитывает получать по €1 млрд. от ЕС и $1,5 млрд. от США, а также суммарно в год $12 млрд. от МВФ.



«В следующем году мы говорим о трех источниках финансирования нашего дефицита. Евросоюз - мы просим макрофинансовую помощь 12 млрд евро: по €1 млрд. ежемесячно, МВФ, который должен предоставить $12 млрд по программе следующего года, и США - по $1,5 млрд на месяц. Это получится вместе с финансированием $3,5 млрд в месяц, которое полностью закроет наш дефицит бюджета», – сказал Шмыгаль.



Также, по его словам, дополнительно останется «подушка безопасности» в виде военных облигаций на экстренные случаи или для финансирования разрывов международной помощи.



До конца же 2022 года правительство рассчитывает получить $8 млрд. макрофинансовой помощи от ЕС и, возможно, $4,5 млрд. дополнительно от США.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что на деоккупированных территориях создаются фортификационные сооружения для защититы от повторного захвата.