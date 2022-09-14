В уряді озвучили прогноз щодо дефіциту бюджету на 2023 рік

Дефіцит державного бюджету у 2023 році становитиме близько $38 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль.



Покривати дефіцит бюджету наступного року планується за рахунок допомоги США, ЄС та МВФ та за допомогою військових облігацій.



«Це два джерела, окрім податкових надходжень, які ми бачимо наступного року», – сказав він, додавши, що щомісяця Україна розраховує отримувати по €1 млрд. від ЄС та $1,5 млрд. від США, а також сумарно на рік $12 млрд. від МВФ.



«Наступного року ми говоримо про три джерела фінансування нашого дефіциту. Євросоюз – ми просимо макрофінансову допомогу 12 млрд євро: по €1 млрд. щомісяця, МВФ, який має надати $12 млрд за програмою наступного року, та США – по $1,5 млрд на місяць. Це вийде разом із фінансуванням $3,5 млрд на місяць, яке повністю закриє наш дефіцит бюджету», – сказав Шмигаль.



Також, за його словами, додатково залишиться подушка безпеки у вигляді військових облігацій на екстрені випадки або для фінансування розривів міжнародної допомоги.



До кінця 2022 року уряд розраховує отримати $8 млрд. макрофінансової допомоги від ЄС і, можливо, $4,5 млрд. додатково від США.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на деокупованих територіях створюються фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення.