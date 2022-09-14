Пригожин лично приехал в колонию Мордовии, чтобы завербовать наемников в ЧВК Вагнера

В сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин призывает заключенных одной из колоний Мордовии вступать в ряды его частной военной компании (ЧВК Вагнера).



Среди условий, которые он выдвинул потенциальным наемникам - табу на алкоголь, наркотики, дезертирство, мародерство, насилие над мирным населением. Отбор ведется через собеседование, проверяются досье. Осужденных за хранение наркотиков будут проверять на полиграфе на предмет употребления запрещенных веществ.



Добровольцам гарантируется помилование, если они прослужат в рядах ЧВК полгода. Они могут отправиться домой или остаться наемниками.



Также Пригожин заявил, что российские заключенные в рядах ЧВК воюют уже с 1 июля. На видео он дал осужденным пять минут, чтобы те приняли решение.



Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что рекрутеры российских частных военных компаний с весны вербуют осужденных в РФ для участия в войне против Украины.