СМИ: Из России в Украину увезли 104 осужденных, их завербовали в ЧВК «Вагнера»

Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин приезжал в исправительную колонию-2 Рыбинска в Ярославской области РФ, чтобы завербовать осужденных для участия в войне против Украины. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на родственника заключенного, пребывающего в исправительном учреждении — он отказался ехать в Украину.



Собеседник «Важных историй» уточнил, что вербовщики посетили ИК-2 Рыбинска в начале августа. На встрече присутствовали все заключенные, за исключением экс-мэра Рыбинска Евгения Урлашова — он также отбывает наказание в этой колонии.



Сперва порядка 300 человек захотели присоединиться к ЧВК «Вагнера», однако после «собеседований» их осталось 160. Вербовщикам «не подошли» те, кто был осужден по статьям о сексуализированном насилии, а также люди без паспортов. Через пару недель состоялась еще одна встреча — после нее из 160 человек «отсеяли» еще несколько десятков человек, а остальные подписали прошение о помиловании.



23 августа вербовщики снова приехали в колонию, чтобы провести беседу со 106 людьми, готовыми ехать воевать в Украину. Здесь же, в клубе ИК-2 Рыбинска, выступал Евгений Пригожин.



В своем выступлении Пригожин говорил, что заключенные хорошо воюют и погибают обычно потому, что не отступают и стреляют до последнего. Также владелец ЧВК «‎Вагнера»‎ сказал, что «…в Сталинграде, — цветочки, в Украине все намного серьезнее…» и назвал то, что происходит сейчас, Третьей мировой войной.



Кроме того, отвечая на вопрос заключенных о том, что будет, если война закончится раньше, чем истекут их полгода службы, Пригожин заявил, что «…война растянется на несколько лет, и они могут не переживать».



В итоге 104 осужденных уехали из колонии той же ночью. Один из тех, кто был на встрече с Пригожиным, в последний момент отказался ехать в Украину, еще одного не взяли, так как он был пьян.

Напомним, что в начале августа на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию приехали россияне — бизнесмен Евгений Пригожин и актеры Георгий Болонев и Сергей Гарусов.



Ранее уже сообщалось, что в России вербуют заключенных для участия в так называемой «спецоперации» в Украине.

Российского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицает связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».