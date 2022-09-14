Пригожин особисто приїхав до колонії Мордовії, щоб завербувати найманців у ПВК «Вагнера»

14 вересня 2022, 20:32

Пригожин особисто приїхав до колонії Мордовії, щоб завербувати найманців у ПВК «Вагнера»

У мережі з'явилося відео, на якому Євген Пригожин закликає ув'язнених однієї з колоній Мордовії вступати до лав його приватної військової компанії (ПВК «Вагнера»).

Серед умов, які він висунув потенційним найманцям – табу на алкоголь, наркотики, дезертирство, мародерство, насильство над мирним населенням. Відбір здійснюється через співбесіду, перевіряються досьє. Засуджених за зберігання наркотиків перевірятимуть на поліграфі щодо вживання заборонених речовин.

Добровольцям гарантується помилування, якщо вони прослужать у лавах ЧВК півроку. Вони можуть вирушити додому або залишитися найманцями.

Також Пригожин заявив, що російські ув'язнені у лавах ЧВК воюють вже з 1 липня. На відео він дав засудженим п'ять хвилин, щоб ті ухвалили рішення.


Раніше у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що рекрутери російських приватних військових компаній з весни вербують засуджених до РФ для участі у війні проти України.

Російського бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для керування справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечує зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».

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