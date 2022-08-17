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СМИ рассказали, как жена заключенного россиянина пожаловалась на ЧВК Вагнера

17 августа 2022, 19:21

СМИ рассказали, как жена заключенного россиянина пожаловалась на ЧВК Вагнера

Рекрутеры российских частных военных компаний с весны вербуют осужденных в РФ для участия в войне против Украины. Об этом пишет издание «Верстка». На сегодняшний день число учреждений, где побывали рекрутеры, достигло минимум двадцати одного. В одной из колоний вербовка провалилась: жена заключенного направила шесть жалоб в различные инстанции и в итоге добилась проверки УФСИН. «Верстка» совместно с правозащитным фондом «Русь Сидящая» установили маршрут передвижений «вагнеровцев» по обращениям самих заключённых и их родственников в фонд.

Вербовщики побывали как минимум в четырех колониях: ИК‑1 в Тверской области, ИК-10 и ИК-33 в Саратовской области, а также ИК-18 в Республике Татарстан. Во всех учреждениях призывали заключённых вступить в ряды наемников и отправиться воевать в Украину. За это им обещали зарплату размером в 200 тысяч рублей в месяц и помилование через полгода.

По данным «Верстки», практически во всех учреждениях вербовка проходила успешно: в большинстве колоний около 20% осужденных согласились идти воевать. Они прошли проверку на полиграфе, сдали отпечатки пальцев, предоставили контакты родственников и ждут отправки на фронт.

Некоторые завербованные заключённые уже успели отправиться в Украину. Родственникам одного такого осужденного (он попал на фронт еще в июле) даже пришла выплата за ранение, которое он получил на войне. Им перечислили 30 тысяч рублей. Жена заключенного рассказала правозащитникам, что с ней связался некий «бухгалтер ЧВК» и предупредил о поступлении денег. От более подробных комментариев для СМИ женщина отказалась.

Также правозащитникам стало известно, что в одной из колоний вербовка провалилась. Жена осужденного подала шесть жалоб в различные инстанции с требованием объяснить законность происходящего. В итоге она добилась проверки от регионального УФСИН и остановки так называемого призыва. Супруг сказал жене, что отказаться от такого предложения нельзя.

В некоторых случаях осужденные, которые сначала согласились участвовать в боях, а потом передумали, сталкивались с давлением: одни сообщали о психологическом насилии, другие — об отправке в штрафной изолятор. Такие случаи уже были зафиксированы в ИК-19 в Республике Коми и ИК‑7 в Республике Карелия.

Ирина боялась, что, отправившись на фронт, ее муж может погибнуть или получить серьезное ранение. Также она допускала, что его обманут и вернут в колонию после окончания контракта. Адвокат посоветовал ей писать жалобы в разные инстанции одновременно.

«Написала все как есть, на человеческом языке, — рассказывает она. — Такого-то числа мне позвонил муж и рассказал, что к ним пришли с просьбой подписать контракты; подозреваю, что это происходит не на добровольной основе; у нас есть несовершеннолетний ребёнок такой-то даты рождения; я не понимаю, как эта служба будет засчитываться ему в срок, потому что УДО наступает через столько-то, заменить неотбытую часть наказания он сможет через столько-то; в настоящий момент нет никаких оснований, чтобы мой муж отсутствовал на территории этой колонии; прошу вас не допустить незаконной отправки моего мужа для участия в „спецоперации“. Так и писала».

К тому моменту связи с мужем не было уже несколько дней. Ирина направила запрос в колонию с просьбой подтвердить его местонахождение, чтобы удостовериться, не забрали ли его оттуда. В качестве формальной причины для подтверждения Ирина указала необходимость предоставить данные об отце ребёнка в соцзащиту для оформления пособия.

«И еще я писала ему официальные письма, чтобы было подтверждение того, что письма ему вручены и он все еще там, — вспоминает Ирина. — Такая маленькая зацепочка, чтобы не пропустить момент, если он все-таки отправится в Украину».

Вскоре муж вышел на связь. Ирина не стала говорить ему про жалобы, но рассказала факты о ЧВК Вагнера, которые прочитала в интернете. Также она поделилась опасениями, что если муж отправится на фронт, то потом его вернут обратно в колонию. Она попросила супруга отказаться от своего решения. Он ответил: «Я тебя услышал».

Через четыре дня ей позвонили с незнакомого номера. Говорил мужчина. Он представился председателем Общественной наблюдательной комиссии и сказал, что в колонию направят проверку. Также он пообещал, что обязательно лично примет в ней участие.

Муж во время разговора попросил ее прекратить ходить по инстанциям и заверил, что с ним «все хорошо».

Официальных ответов на свои жалобы она пока не получила. Также ей до сих пор не поступил ответ от администрации колонии о местонахождении супруга. Но Ирина считает, что это лишь «формальности». Женщина убеждена, что она добилась прекращения незаконной вербовки на территории исправительной колонии.

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