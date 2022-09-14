Река Инуглец вытекла на улицы Кривого Рога – оккупанты попали в критическую инфраструктуру

В результате обстрела Кривого Рога повреждены гидротехнические сооружения. Уровень воды реки Ингулец поднимается, но ситуацию постоянно мониторят специалисты. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены необходимые службы, ситуация контролируемая, отметил он.



«На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов», – написал Тимошенко в Telegram.



По его словам, уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты. Кроме того, идет наблюдение за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.



«Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все Службы для скорейшей ликвидации угрозы», – написал замглавы ОП.



Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город.



«Страна-террорист по-прежнему воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог», – сказал Зеленский.



Ранее сообщалось, что российские оккупанты в среду выпустили по Кривому Рогу 8 крылатых ракет, которые попали в постройки, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей.