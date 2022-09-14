Річка Інгулець витекла на вулиці Кривого Рогу – окупанти влучили по критичній інфраструктурі

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу пошкоджено гідротехнічні споруди. Рівень води річки Інгулець піднімається, але ситуацію постійно моніторять фахівці. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. До ліквідації наслідків ракетного удару залучено необхідні служби, контрольована ситуація, зазначив він.



«На місці удару спостерігається витік води 100 м кубічних за секунду. Це значний обсяг. А рівень води у річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби завдань, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів», – написав Тимошенко в Telegram.



За його словами, рівень води вулицями міста постійно моніторять спеціальні пости. Крім того, триває спостереження за приватним сектором, будинки якого знаходяться в Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.



«Це виклик усім нам, але ситуація контрольована. Залучено всі Служби для якнайшвидшої ліквідації загрози», – написав заступник голови ОП.



Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Розі зробили спробу затопити місто.



«Країна-терорист, як і раніше, воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах та спроба затопити Кривий Ріг», – сказав Зеленський.



Раніше повідомлялося , що російські окупанти в середу випустили Кривим Рогом 8 крилатих ракет, які потрапили в будівлі, що мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.