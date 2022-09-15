Визволення Ізюму дає можливість подачі газу до Донецької області

15 вересня 2022, 09:02

Визволення Ізюму дає можливість подачі газу до Донецької області

Визволення Ізюму в Харківської області відкриває можливість налагодити газопостачання до Донецької області. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«Ізюм звільнено. Газопровід вздовж проходить. Чекаємо на розмінування, ремонт і подачу газу в область», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Гончаренко наголосив, що ніхто на сьогоднішній день не можете оцінити тривалість ремонтних робіт, доки місцевість не буде розмінована та не буде встановлено рівень руйнувань газопроводу та тривалість робіт.

Про можливість подачі газу із Харківської області говорив і голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. При цьому на початку вересня він зазначав, що ця гілка газопроводу пробита у багатьох місцях.

Донецька область залишається без газопостачання з весни, коли в результаті бойових дій було перебито газопровід та резервну гілку.

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