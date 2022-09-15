«ДНР» заявила о захвате Майорска. ВСУ отрицает

Российские силы захватили Майорск в Донецкой области. Об этом заявил так называемый «штаб теробороны ДНР».



Сообщение о захвате появилось сегодня.



Вместе с тем украинская сторона информацию о потере населенного пункта не подтверждает. В утренней сводке главы Донецкой ОВА Павла Кириленко Майорск указан как подконтрольный ВСУ населенный пункт. По его словам, российские силы обстреляли Майорск, информация о пострадавших среди гражданских не поступала.



Кроме того, в утренней сводке Генштаба ВСУ этот населенный пункт в перечне успешно отраженных атак российских войск.



Напомним, до марта 2020 года на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Майорское» осуществлялся пропуск людей через линию соприкосновения — в сторону оккупированной части Донецкой области и в сторону подконтрольной украинским властям части Донетчины. Пропуск был прекращен после начала распространения коронавируса.

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