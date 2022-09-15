«ДНР» заявила про захоплення Майорська. ЗСУ спростовує

Російські сили захопили Майорськ на Донеччині. Про це заявив так званий «штаб тероборони ДНР».



Повідомлення про захоплення з'явилося сьогодні.



Водночас, українська сторона інформацію про втрату населеного пункту не підтверджує. У ранковому зведенні голови Донецької ОВА Павла Кириленка Майорськ зазначено як підконтрольний ЗСУ населений пункт. За його словами, російські сили обстріляли Майорськ, інформація про постраждалих серед цивільних не надходила.



Крім того, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ цей населений пункт у переліку успішно відбитих атак російських військ.



Нагадаємо, до березня 2020 року на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду «Майорське» здійснювався пропуск людей через лінію зіткнення — у бік окупованої частини Донецької області та у бік підконтрольної українській владі частини Донеччини. Робота пункту пропуску була припинена після початку поширення коронавірусу.

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