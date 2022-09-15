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Путин до сих пор не считает, что война против Украины была ошибкой – Шольц

15 сентября 2022, 12:15

Путин до сих пор не считает, что война против Украины была ошибкой – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит изменений в позиции российской президента Владимира Путина относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Он до сих пор считает войну в Украине правильным и не планирует сворачивать ее. Об этом Шольц сказал в среду в Берлине во время общения с прессой, пишет Die Welt.

«К сожалению, я не могу вам сказать, что у [Путина] создалось впечатление, что начать эту войну было ошибкой. И не было никаких признаков появления новых взглядов», – заявил Шольц на следующий день телефонного разговора с президентом России.

Несмотря на это немецкий канцлер убежден, что с Путиным необходимо говорить и дальше и объяснять ему собственный взгляд на вещи.

Канцлер Германии Олаф Шольц 13 сентября впервые за длительное время разговаривал с российским президентом Владимиром Путином. Он призвал Путина вывести войска из Украины, а также отметил важность обеспечения безопасности Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками.

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