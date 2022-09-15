Путін досі не вважає, що війна проти України була помилкою – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить змін у позиції російського президента Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення Росії до України. Він досі вважає війну в Україні правильною і не планує згортати її. Про це Шольц сказав у середу у Берліні під час спілкування з пресою, пише Die Welt.



«На жаль, я не можу вам сказати, що у [Путіна] склалося враження, що розпочати цю війну було помилкою. І не було жодних ознак появи нових поглядів», – заявив Шольц наступного дня після телефонної розмови із президентом Росії.



Незважаючи на це, німецький канцлер переконаний, що з Путіним необхідно говорити й надалі і пояснювати йому власний погляд на речі.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 вересня вперше за тривалий час розмовляв із російським президентом Володимиром Путіном. Він закликав того вивести війська з України, а також наголосив на важливості забезпечення безпеки Запорізької АЕС, окупованої російськими військами.