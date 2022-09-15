Пасечник заявил, что ВСУ наступают по всему фронту. Но «оснований для паники нет»

Леонид Пасечник. Скриншот

ВСУ дошли до границ Луганской области, но «оснований для паники нет». Об этом сообщил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



«Действительно, ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Хочу заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР, но оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме: работают предприятия, работают заводы, проводятся работы по восстановлению республики», — уверяет Пасечник.





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