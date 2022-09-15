Пасічник заявив, що ЗСУ наступають по всьому фронту. Але «підстав для паніки немає»

15 вересня 2022, 15:17

Пасічник заявив, що ЗСУ наступають по всьому фронту. Але «підстав для паніки немає»

Леонід Пасічник. Скріншот Леонід Пасічник. Скріншот

ЗСУ дійшли до меж Луганської області, але «підстав для паніки немає». Про це повідомив очільник «ЛНР» Леонід Пасічник.

«Справді, ситуація дуже напружена. Противник зробив спробу наступу по всьому фронту. Хочу запевнити, що підстав для паніки нема. Певних успіхів супротивник досяг. Практично на сьогодні він знаходиться біля кордонів ЛНР, але підстав для паніки немає. Республіка живе у штатному режимі: працюють підприємства, працюють заводи, проводяться роботи з відновлення республіки», — запевняє Пасічник.


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