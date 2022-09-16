Руководителя оккупационной «милиции» Балаклеи арестовали

48-летнему жителю Балаклеи Харьковской области, возглавлявшему «народную милицию» во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами РФ, объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



«С апреля по сентябрь коллаборант выполнял в интересах оккупантов весь комплекс противоправных обязанностей: принимал на службу других лиц, руководил служебной деятельностью работников, организовывал на объектах критической инфраструктуры совместные дежурства с представителями оккупационных войск», - говорится в сообщении.



По его словам «служебное удостоверение», выданное оккупантами задержанному, было действительно только до конца этого года.



После начала контрнаступления ВСУ мужчина пытался бежать на оккупированную часть Луганской области, но был задержан в Купянске сотрудниками ГБР.



Задержанному объявлено о подозрении по ч.7 ст.111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.