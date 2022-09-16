Керівника окупаційної «міліції» Балаклії арештували

48-річному жителю Балаклії Харківської області, який очолював «народну міліцію» під час окупації населеного пункту Збройними силами РФ, оголошено підозру. Про це повідомляє прес-секретар СБУ у Харківській області Владислав Абдула.



«З квітня до вересня колаборант виконував на користь окупантів весь комплекс протиправних обов'язків: приймав на службу інших осіб, керував службовою діяльністю працівників, організовував на об'єктах критичної інфраструктури спільні чергування з представниками окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.



За його словами, «службове посвідчення», видане окупантами затриманому, було дійсне лише до кінця цього року.



Після початку контрнаступу ЗСУ чоловік намагався втекти на окуповану частину Луганської області, але був затриманий у Куп'янську співробітниками ДБР.



Затриманому оголошено про підозру за ч.7 ст.111-1 (добровільні зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.