ГБР задержало коллаборанта-начальника оккупационной «полиции» Балаклеи

Государственное бюро расследований задержало коллаборанта, возглавлявшего «полицейский участок» оккупационной власти в Балаклее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты — добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка. После того, как Вооруженные Силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую "ЛНР". Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск», — говорится в сообщении.



В ГБР отметили, что в настоящее время решается вопрос сообщения о подозрении, а также избрание меры пресечения.



Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил подробности задержания коллаборанта.



«Батальон "Донбасс" 15-го полка Нацгвардии захватил в только что освобожденном Купянске 7 пленных, из них два кадровых российских военных, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предателя Олега Калайду, поступившего на службу в российскую полицию в Балаклее. Предатель, как и другие пленные, переданы в спецслужбы», — написал Бутусов в Facebook.