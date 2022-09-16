Ночью и утром российские войска обстреливали Харьков

Ночь и утром 16 сентября российские войска обстреливали Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



По его информации, оккупанты атаковали два района города. В Слободском районе «прилет» рядом с жилым домом из-за которого пострадали двое взрослых и двое детей. Горели авто, повреждены коммуникации.

А также ранним утром, по словам Терехова, оккупанты обстреляли Киевский район, обошлось без пострадавших.

Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что водоснабжение города, обстрелянного накануне российскими ракетами, стабилизировано.