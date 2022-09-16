Вночі та вранці російські війська обстрілювали Харків

Вночі та вранці 16 вересня російські війська обстрілювали Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



За його інформацією, окупанти атакували два райони Харкова. У Слобідському районі «приліт» поряд із житловим будинком, через який постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Горіли авто, пошкоджено комунікації.

А також рано вранці, за словами Терехова, окупанти обстріляли Київський район, обійшлося без постраждалих.

Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що водопостачання міста, обстріляного напередодні російськими ракетами, стабілізовано.