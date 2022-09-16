Водоснабжение Кривого Рога стабилизировано — Вилкул

Водоснабжение Кривого Рога, обстрелянного накануне российскими ракетами, стабилизировано. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.



По его словам, на гидротехнических сооружениях Кривого Рога, атакованных российскими войсками, продолжаются работы по ликвидации последствий ударов.

14 сентября, напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате обстрела Кривого Рога были повреждены гидротехнические сооружения. Утром 15 сентября он сообщил, что властям пришлось подорвать гидротехнические сооружения ниже по течению, чтобы уменьшить уровень воды.



Вечером 15 сентября российские оккупанты нанесли еще один ракетный удар по району дамбы Кривого Рога.