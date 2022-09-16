В мариупольских школах занятия для детей проводят в коридорах — Мариупольский горсовет

В школах захваченного российскими войсками Мариуполя детей учат посреди коридора. Как выглядит учебный процесс в оккупированном городе показал Мариупольский городской совет.



Отмечается, что дети учатся не в классах, а прямо в коридорах.

«При этом на расстоянии трех метров друг от друга идет обучение трех разных классов по разным предметам. Конечно, никаких знаний дети не получают. Но для оккупантов это не главное. В приоритете – насадить пропаганду и заставить петь русский гимн. Так они видят «улучшение» и «развитие», - заявили в горосовете Мариуполя.

Ранее в захваченном войсками РФ Мариуполе у здания «Азовжилкомплекс» прошла акция протеста местных жителей, в домах которых третий месяц нет воды и света.