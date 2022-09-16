У маріупольських школах заняття для дітей проводять у коридорах — Маріупольська міськрада

У школах захопленого російськими військами Маріуполя дітей навчають посеред коридору. Як виглядає навчальний процес в окупованому місті показала Маріупольська міська рада.



Зазначається, що діти навчаються не в класах, а прямо в коридорах.

«При цьому на відстанні трьох метрів один від одного йде навчання трьох різних класів з різних предметів. Звичайно, жодних знань діти не отримують. Але для окупантів це не головне. В пріоритеті – насадити пропаганду та змусити співати російський гімн. Так вони бачать «покращення» та «розвиток»», - заявили у міськраді Маріуполя.

Раніше у захопленому військами РФ Маріуполі біля будівлі «Азовжилкомплекс» пройшла акція протесту місцевих жителів, у будинках яких третій місяць немає води та світла.