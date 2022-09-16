Обстрел Селидово: Спасатели отвезли в больницу четверых пострадавших

Во время обстрела российскими силами Селидово ранены две женщины и три мужчины. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



Спасатели рассказали, что на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение женщин 1958 и 1985 годов рождения, а также мужчин 1995 и 1998 годов рождения. Они получили ранения в результате ночного обстрела и нуждались в неотложной медицинской помощи.



Также на месте происшествия была оказана помощь мужчине 1939 года рождения.

Напомним, в результате обстрела Селидово повреждены более 30 зданий.



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