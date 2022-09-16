Обстріл Селидового: Рятувальники відвезли до лікарні чотирьох постраждалих

Під час обстрілу російськими силами Селидового поранено двох жінок і трьох чоловіків. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



Рятувальники розповіли, що на автомобілі швидкої медичної допомоги доставили до лікувального закладу жінок 1958 та 1985 років народження, а також чоловіків 1995 та 1998 років народження. Вони отримали поранення внаслідок нічного обстрілу та потребували невідкладної медичної допомоги.



Також на місці події було надано допомогу чоловікові 1939 року народження.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Селидовому пошкоджено понад 30 будівель.



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