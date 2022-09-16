ВСУ сбили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной

Украинские военные днем сбили три крылатые российские ракеты над Днепропетровской областью. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



«Около 14:00, на Днепропетровщине, Противовоздушной обороной Воздушного командования "Восток" Воздушных сил уничтожено три крылатых ракеты "Искандер-К" и один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"», — говорится в сообщении.



Напомним, сегодня российская армия атаковала Кривой Рог ракетами. Кроме того, оккупационные войска ночью обстреляли два района Днепропетровской области.



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