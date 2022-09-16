ЗСУ збили три крилаті ракети над Дніпропетровщиною

Українські військові вдень збили три крилаті російські ракети над Дніпропетровською областю. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



«Близько 14:00, на Дніпропетровщині, Протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні російська армія атакувала Кривий Ріг ракетами. Крім того, окупаційні війська вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області.



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