ЗСУ збили три крилаті ракети над Дніпропетровщиною

16 вересня 2022, 15:18

ЗСУ збили три крилаті ракети над Дніпропетровщиною

Українські військові вдень збили три крилаті російські ракети над Дніпропетровською областю. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько 14:00, на Дніпропетровщині, Протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російська армія атакувала Кривий Ріг ракетами. Крім того, окупаційні війська вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області.

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