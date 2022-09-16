Шесть ночных обстрелов: Армия РФ накрыла огнем Днепропетровщину

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска ночью обстреляди два района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского районов. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем громадам. Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина. В городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Обстрелы вызвали четыре пожара. Пламя огнеборцы уже укротили», — проинформировал Резниченко.



По его словам, в Красногригорьевской громаде повреждены три многоэтажки и магазин.

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