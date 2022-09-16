В Офисе президента отреагировали на подрыв «генпрокурора ЛНР»

Смерть «генпрокурора» группировки «ЛНР» и его заместительницы – внутренние «разборки» или зачистка РФ свидетелей военных преступлений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка РФ свидетелей военных преступлений», - написал он в своем Twitter.



Сегодня в оккупированном Луганске в результате взрыва погибли «генрокурор ЛНР» Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко. Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Горенко.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил во взрыве украинские власти.