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В Офисе президента отреагировали на подрыв «генпрокурора ЛНР»

16 сентября 2022, 15:32

В Офисе президента отреагировали на подрыв «генпрокурора ЛНР»

Смерть «генпрокурора» группировки «ЛНР» и его заместительницы – внутренние «разборки» или зачистка РФ свидетелей военных преступлений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка РФ свидетелей военных преступлений», - написал он в своем Twitter.

Сегодня в оккупированном Луганске в результате взрыва погибли «генрокурор ЛНР» Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко. Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Горенко.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил во взрыве украинские власти.

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