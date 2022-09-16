В Луганске прогремел мощный взрыв в здании «генеральной прокуратуры». Погиб «генпрокурор»

В оккупированном Луганске. Скриншот

Днем в оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв.



Как сообщают в Telegram-каналах, взрыв произошел в центре, в здании «генеральной прокуратуры». Район оцеплен.

В одном из Telegram-каналов отмечается, что, судя по визуальным повреждениям, взрыв в произошел в районе кабинета «генпрокурора» Сергея Горенко. Некоторые источники сообщают, что ему оторвало руку. Однако точной информации по этому поводу нет.



Очевидцы опубликовали кадры, снятые практически сразу же после взрыва:





Обновлено: Как сообщает Telegram-канал «112», во время взрыва в здании «генпрокуратуры» погиб «генпрокурор» Сергей Горенко.



Также о смерти Горенко пишет российский Интерфакс со ссылкой на экстренные службы Луганска.



«МВД ЛНР» подтверждает смерть «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко и его заместительницы Екатерины Стегленко в результате взрыва.



Отмечается, что эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Горенко.



Глава «ЛНР» Леонид Пасечник прокомментировал смерть «генпрокурора» и его заместительницы.



По его словам, взрыв «продемонстрировал, что Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного».



При этом Пасечник уверяет, что «ситуация в республике находится под контролем».