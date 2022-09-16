В Офісі президента відреагували на підрив «генпрокурора ЛНР»

Смерть «генпрокурора» угруповання «ЛНР» та його заступниці – внутрішні "розборки" або зачистка Росією свідків військових злочинів. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.



«Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті слід розглядати не інакше як розборки місцевих кримінальних ОЗУ, які не розділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка РФ свідків військових злочинів», - написав він у своєму Twitter.



Сьогодні в окупованому Луганську внаслідок вибуху загинули «генрокурор ЛНР» Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко. Епіцентр вибуху знаходився прямо у кабінеті Горенка.



Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник звинуватив у вибуху українську владу.